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Подсчитана стоимость владения «трехсотым Крузаком»

Источник:
Sibnet.ru
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Toyota Land Cruiser 300
Фото: © Toyota

Владелец внедорожника Toyota Land Cruiser 300, который официально не поставляется в Россию, в месяц потратит на него 194 тысячи рублей, подсчитало маркетинговое агентство НАПИ.

Расходы на Land Cruiser 300 в месяц составят 194,1 тысячи рублей, в год — 2,33 миллиона рублей, за пять лет — 11,65 миллиона рублей, сообщается в телеграм-канале НАПИ.

Расчеты проводились для нового автомобиля Land Cruiser 300 в комплектации VX+. Средняя стоимость машины — 17,27 миллиона рублей.

Владелец будет тратить в год более 20 тысяч на ОСАГО, более 64 тысяч — на транспортный налог, более 150 тысяч — на бензин. За пять лет Toyota Land Cruiser 300 потеряет в цене 5 миллионов рублей.

Toyota представила Land Cruiser 300 летом 2021 года. Автомобиль сохранил рамную конструкцию. Полноприводной внедорожник комплектуется 3,5-литровым бензиновым мотором V6 мощностью 415 лошадиных сил и десятиступенчатой автоматической коробкой. Дорожный просвет — 230 миллиметров.

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