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Сказочное северное сияние над Новосибирском. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Новосибирский астрофотограф Алексей Поляков запечатлел яркое полярное сияние в ночь на вторник — фото и видео он поделился на странице в соцсети «ВКонтакте».

«Собрал на скорую руку таймлапс сегодняшнего полярного сияния. Невооруженным глазом было прекрасно видно! Я опять стоял посреди поля и аплодировал небесному шоу», — написал в посте Поляков.

Он уточнил, что около съемку начал в 03.05, а уже в 03.50 произошел лавинообразный скачок активности.

«Все вокруг озарилось красным заревом и «столбы» поднимались довольно высоко, до 65-75 градусов», — отметил астрофотограф.

Специалисты прогнозировали сильные магнитные бури с 4 по 6 октября. Они всегда сопровождаются полярным сиянием.

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