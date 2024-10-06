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Неожиданная участница пришла в проект «Экстрасенсы. Реванш»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из шоу «Экстрасенсы. Реванш»

Финалистка 12-го сезона «Битвы экстрасенсов» Виктория Комахина пришла на шоу «Экстрасенсы. Реванш».

Комахина принимала участие в «Битве экстрасенсов», когда ей было 16 лет. Сейчас ей 29 лет, она решила прийти на проект, потому что ее дочь — поклонница экстрасенса Олега Шепса.

В «Реванше» Комахина сразилась с двумя «свежими» участниками, которые совсем недавно мелькали в эфирах экстрасенсорных шоу — таролог Александр Кинжинов и участница 24-го сезона, ведьма Евгения Шулик.

Все участники выпуска хорошо справились с испытаниями. Но жюри выделили Комахину, отметив, что она главный претендент на победу. В следующий этап, по итогам выпуска, прошли Комахина и Шулик.

Ранее в следующий этап проекта прошли Александр Саков, Елена Ивашина, Ольга Якубович, Намтар Энзигаль, Ангелина Изосимова, Юлий Котов, Татьяна Ларина и Манана Маршунова.

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