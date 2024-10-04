Правительство одобрило введение повторных штрафов за езду без ОСАГО

Правительство поддержало введение повторного штрафа за вождение без полиса ОСАГО в размере от 3 тысяч до 5 тысяч рублей. Соответствующий отзыв опубликован в электронной базе данных Госдумы.

Действующий штраф за отсутствие полиса ОСАГО составляет 800 рублей, сумма может быть уменьшена до 400 рублей при оплате штрафа в течение первых 20 дней. При этом сумма штрафа не изменяется, даже если водитель попадается без полиса регулярно.

Авторы документа считают, что такой штраф малоэффективен. Также указывается, что сумма штрафа не менялась с 2013 года, несмотря на рост доходов граждан и увеличение числа автомобилей.

Законопроект предлагает ввести новую статью в КоАП за повторное нарушение правил страхования, которая будет предусматривать штраф от 3 тысяч до 5 тысяч рублей за вождение без полиса ОСАГО.