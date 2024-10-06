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WP рассказала, как ВСУ «затрещали» под натиском российской армии

Источник:
The Washington Post
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Армия Украины
Фото: © пресс-служба Минобороны Украины

Российские войска на Украине не просто превосходят противника в огневой мощи — они еще и значительно усовершенствовали свою тактику, считает военный корреспондент The Washington Post Алекс Хортон.

Российские войска штурмуют позиции украинских сил небольшими группами при мощной поддержке артиллерии и беспилотников. «Это сводит к минимуму обнаружение и затрудняет ответный огонь. Россия также улучшила боевую связь для координации атак», — поясняет Хортон.  

«Это в сочетании с хроническими трудностями Украины с пополнениям личным составом и ее сосредоточенностью на масштабном контрударе на территории России (в Курской области. — Прим. ред.) позволило силам Москвы захватить территорию в Донецкой области со скоростью и решительностью, невиданными с самого начала спецоперации в 2022 году», — отметил американский военкор.

По его словам, украинские войска отступают на десятки километров, а линия фронта близка к критической точке и грозит дрогнуть. Угледар они сдали, скоро потеряют и Павловск, уверен журналист The Washington Post.

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anubis77

Так про вас и написано. Хватит уже мимикрировать

mosquito__2010

вооружения нато очень дорогие и по большому счёту бестолковые. конечно же очень жидко обделалась натовская...

nicollaich

Немцы зуб давали, что их бронированная продукция бессмертна.Каг жы таг???

mosquito__2010

любишь бандер люби и искандер (С)