Российские войска на Украине не просто превосходят противника в огневой мощи — они еще и значительно усовершенствовали свою тактику, считает военный корреспондент The Washington Post Алекс Хортон.

Российские войска штурмуют позиции украинских сил небольшими группами при мощной поддержке артиллерии и беспилотников. «Это сводит к минимуму обнаружение и затрудняет ответный огонь. Россия также улучшила боевую связь для координации атак», — поясняет Хортон.

«Это в сочетании с хроническими трудностями Украины с пополнениям личным составом и ее сосредоточенностью на масштабном контрударе на территории России (в Курской области. — Прим. ред.) позволило силам Москвы захватить территорию в Донецкой области со скоростью и решительностью, невиданными с самого начала спецоперации в 2022 году», — отметил американский военкор.

По его словам, украинские войска отступают на десятки километров, а линия фронта близка к критической точке и грозит дрогнуть. Угледар они сдали, скоро потеряют и Павловск, уверен журналист The Washington Post.