Правительство дало прогноз по росту коммунальных платежей

Коммунальные платежи россиян с 1 июля 2025 года увеличатся в среднем на 11,9%, такие данные содержатся в прогнозе социально-экономического развития РФ на 2025–2027 годы.

В 2025 году индексация совокупного платежа граждан будет формироваться от прогнозируемой инфляции и темпов изменения цен (тарифов) в сфере газоснабжения и в электроэнергетике, приводит РБК содержание документа.

«С учетом этих факторов индекс платы граждан за коммунальные услуги прогнозируется в 2025 году на уровне 11,9%, в 2026-м — 5,4%, в 2027-м — 4,8%», — говорится в прогнозе.

Согласно документу, цены на электроэнергию для россиян с 1 июля 2025 года подорожают в среднем на 12,6%, с 1 июля 2026 года — на 5,2%, а с 1 июля 2027 года — на 4%.

Предполагается, что тарифы на газ с 1 июля 2025 года поднимутся на 10,3%, с 1 июля 2026 года — на 4,3%, а с 1 июля 2027 года — на 4%.