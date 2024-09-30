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Подростки ради забавы повредили 12 авто на парковке в Кузбассе

Источник:
Sibnet.ru
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Двое подростков повредили минимум 12 автомобилей на парковке в городе Белове, на допросе они признались, что делали это ради развлечения, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

Хозяева автомобилей обратились в полицию с заявлением, что неизвестные побили стекла. В результате расследования были задержаны 15-летний и 16-летний подростки.

«Несовершеннолетние пояснили, что ради развлечения били по автомобилям бейсбольной битой, принадлежащей одному из них», — говорится в сообщении ведомства.

Инспекторы по делам несовершеннолетних составили на родителей подростков протоколы по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних). Взрослых могут оштрафовать на сумму от 100 до 500 рублей.

Подростков поставят на профилактический учет. После оценки причиненного ущерба будет принято решение в соответствии с законодательством. Автовладельцы также могут обратиться в суд для возмещения ущерба.

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ЧП #Криминал #Кузбасс
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