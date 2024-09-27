Омич чуть не умер из-за отжиманий на спор

Житель Омска поспорил, что отожмется более 200 раз, но на финишной прямой у него случился инфаркт, сообщила Больница скорой медицинской помощи №1 в телеграм-канале.

Спор был на 240 отжиманий, мужчине стало плохо на 239-м, уточнила пресс-служба Минздрава Омской области «12 каналу».

Врачи оперативно провели стентирование коронарных артерий. После пациент прошел курс лечения для разжижения крови и улучшения работы сердечной мышцы, а затем реабилитацию.

Возраст спорщика не уточняется. В сообщениях его называют молодым человеком. «До инцидента» он занимался спортом, вел активный образ жизни и не имел проблем с сердцем и давлением.