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Омич чуть не умер из-за отжиманий на спор

Источник:
Sibnet.ru
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Житель Омска поспорил, что отожмется более 200 раз, но на финишной прямой у него случился инфаркт, сообщила Больница скорой медицинской помощи №1 в телеграм-канале.

Спор был на 240 отжиманий, мужчине стало плохо на 239-м, уточнила пресс-служба Минздрава Омской области «12 каналу».

Врачи оперативно провели стентирование коронарных артерий. После пациент прошел курс лечения для разжижения крови и улучшения работы сердечной мышцы, а затем реабилитацию.

Возраст спорщика не уточняется. В сообщениях его называют молодым человеком. «До инцидента» он занимался спортом, вел активный образ жизни и не имел проблем с сердцем и давлением.

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Жизнь #Здоровье #Омск
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Топ комментариев

mosquito__2010

Цитата(Улитка на склоне @ 26.9.2024, 22:32) Глупость сделали. Ответный шаг тогда будет - предоставление...

Earthian

Выступление Трампа посмотри, увидишь там Соловьева сразу записывайся на прием к специалисту

Earthian

Богатая добыча, там весь украинский телеграмм подгорает!

GammiPluh

а еще он озвучил что погибли миллионы украинцев... а Зеленский втирает про 80 тысяч.