Рассекречен снимок сбитого американским истребителем НЛО

Фотография сбитого в начале 2023 года НЛО опубликована британской газетой Daily Mail. Неопознанный объект был уничтожен американским истребителем F-22 на границе Аляски и канадской территории Юкон.

Снимок представляет собой нечеткое изображение круглого объекта. Из описания НЛО летчиком следовало, что его верхняя часть была металлической, остальная — белая.

НЛО на границе США и Канады Фото: © USA Air Force

Снимок держался в тайне 19 месяцев и был рассекречен канадским правительством. При этом неясно, почему власти так долго скрывали фотографию. Скорее всего, все это время военные специалисты пытались установить его природу.

По одной из версий, НЛО представлял собой шпионский аппарат, запущенный китайскими военными. Также это мог быть гражданский метеорологический зонд. Некоторые считают, что объект мог иметь внеземное происхождение. Власти США и Канады никак не комментировали данные версии.