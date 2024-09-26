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Глава МВД объяснил низкие зарплаты участковых

Источник:
Sibnet.ru
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Недостаточное финансирование не позволяет увеличить оклады участковым уполномоченным полиции, заявил глава МВД Владимир Колокольцев.

«Нам выделяются средства вроде бы по штату, но на самом деле по минимальным ставкам надбавочным. Поэтому для того, чтобы поднять зарплату, например, где-то в Ивановской, Ярославской области, я должен уменьшить и без того низкие зарплаты, с учетом инфляционных процессов и так далее, где-то в районах Дальнего Востока, на "северах"», — цитирует Колокольцева РБК.

Глава МВД подчеркнул, что не может пойти на такие меры, и добавил, что сегодня «фактически все упирается в недофинансирование».

Колокольцев в мае сообщал о некомплекте личного состава в 152 тысячи полицейских. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко в июне этого года заявила, что в Костромской области некомплект участковых составляет 90%, а в некоторых районах Москвы — до 75%.

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Политика #Россия #Силовые структуры
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