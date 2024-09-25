Первые два случая заражения COVID-19 XEC выявлены в России

Первые два случая заболевания новым вариантом коронавируса ХЕС выявлены в России — в Ростовской области и в Уфе, говорится в сообщении Роспотребнадзора.

«Роспотребнадзором в постоянном режиме осуществляется молекулярно-генетический мониторинг нуклеотидных последовательностей SARS-CoV-2, циркулирующих на территории России (...) зафиксированы два случая COVID-19, относящиеся к варианту XEC, в Ростовской области и в Уфе», — сказано в сообщении

XEC — это рекомбинантный вариант, образованный комбинацией двух более ранних подвариантов коронавируса FLiRT Омикрона — KS.1.1 и KP.3.3. Его симптомы схожи с ранее циркулирующими вариантами, среди них: лихорадка, боль в горле, кашель, потеря обоняния, потеря аппетита, боли в теле, усталость, головная боль и насморк.

Вариант XEC наиболее распространен во Франции, где на него приходится около 21% случаев, в Германии (15%) и Великобритании (8%), уточнили в Роспотребнадзоре.