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Мировой океан станет слишком кислым для жизни

Источник:
Phys.org
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Кислотность мирового океана уже в ближайшие десятилетия может стать слишком высокой для поддержания морской жизни и стабилизации климата, спрогнозировали ученые Потсдамского института исследований воздействий на климат.

Из доклада научного учреждения следует, что уровень закисления океана постоянно повышается из-за постоянно растущих выбросов углекислого газа. Кислая вода наносит вред кораллам, моллюскам и фитопланктону, который служит пищей для множества морских видов.

Исследователи называют уровень кислотности океана одним из девяти факторов, имеющих решающее значение для способности планеты поддерживать жизнь. В результате изменения этого показателя под угрозой могут оказаться сотни видов животных, а также жители побережья.

К другим важным параметрам относятся содержание углекислого газа в воздухе, состояние пресных вод, почв, биосферы, озонового слоя, биохимических циклов и атмосферных аэрозолей. Отмечается, что наименьшие опасения вызывает озоновый слой, который постепенно восстанавливается с конца 1980-х годов.

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