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Суточный цикл меняет объем мужского мозга

Источник:
Sibnet.ru
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Ученые из Калифорнийского университета нашли необычный гормональный цикл в мужском организме, влияющий на объем мозга.

Исследователи сканировали мозг 26-летнего мужчины 40 раз в течение 30 дней с помощью магнитно-резонансной томографии. Сеансы проводились либо в семь часов утра, либо в восемь часов вечера, говорится в статье, опубликованной журналом Journal of Neuroscience.

Оказалось, что объем мозга в мужском организме связан с уровнями стероидных гормонов — тестостерона, кортизола и эстрадиола. Так, в течение дня объем серого вещества в мозге добровольца снижался в среднем примерно на 0,6%.

Больше всего сократились две области коры, известные как затылочная и теменная. Изменения также наблюдались в более глубоких структурах мозга, включая мозжечок, ствол мозга и части гиппокампа.

Уменьшение объема мозга происходило параллельно с ежедневным снижением гормонов. Специалисты предполагают, что гормональные процессы затрагивают зоны мозга, ответственные за координацию движения, визуальную информацию и хранение воспоминаний.

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Наука #Наука
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У. Фига Себе

Нужно проводить оптимизацию кадров! хватит плодить чинуш и других прихлебателей, которые производят бюрократию.......

mosquito__2010

очень деловые ребята проживают в европе. чем их там опаивают ? нет ну серьезно целыми сутками годами...

scorpion2777

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scorpion2777

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