Суточный цикл меняет объем мужского мозга

Ученые из Калифорнийского университета нашли необычный гормональный цикл в мужском организме, влияющий на объем мозга.

Исследователи сканировали мозг 26-летнего мужчины 40 раз в течение 30 дней с помощью магнитно-резонансной томографии. Сеансы проводились либо в семь часов утра, либо в восемь часов вечера, говорится в статье, опубликованной журналом Journal of Neuroscience.

Оказалось, что объем мозга в мужском организме связан с уровнями стероидных гормонов — тестостерона, кортизола и эстрадиола. Так, в течение дня объем серого вещества в мозге добровольца снижался в среднем примерно на 0,6%.

Больше всего сократились две области коры, известные как затылочная и теменная. Изменения также наблюдались в более глубоких структурах мозга, включая мозжечок, ствол мозга и части гиппокампа.

Уменьшение объема мозга происходило параллельно с ежедневным снижением гормонов. Специалисты предполагают, что гормональные процессы затрагивают зоны мозга, ответственные за координацию движения, визуальную информацию и хранение воспоминаний.