Новый сезон «Женского стендапа» стартует на ТНТ

Новый сезон юмористического проекта «Женский стендап» стартует 21 сентября в 23.00 на ТНТ.

Зрителей в новом сезоне ждут не только новые имена, но и неожиданные повороты. Молодой человек одной из героинь шоу к ее огромной неожиданности сделает ей предложение руки и сердца по всем правилам. Кто начнет сезон шоу «Женский стендап» в статусе невесты, пока держится в тайне.

Кроме романтики, зрители увидят много юмора. Участницы будут шутить о культуре и искусстве, детях и семье, о свиданиях и отношениях, которые не складываются или, наоборот, уже сложились, о родителях, друзьях, питомцах, здоровье.

В новом сезоне вместе с уже известными участницами на сцену проекта «Женский стендап» выйдут «новенькие» Катя Котофеева, Полина Гугунава, Полина Газаль, Юля Поломина и Ульяна Красильникова.