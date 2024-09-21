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Новый сезон «Женского стендапа» стартует на ТНТ

Источник:
Sibnet.ru
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Зоя Яровицына
Зоя Яровицына
Фото: © пресс-служба ТНТ

Новый сезон юмористического проекта «Женский стендап» стартует 21 сентября в 23.00 на ТНТ.

Зрителей в новом сезоне ждут не только новые имена, но и неожиданные повороты. Молодой человек одной из героинь шоу к ее огромной неожиданности сделает ей предложение руки и сердца по всем правилам. Кто начнет сезон шоу «Женский стендап» в статусе невесты, пока держится в тайне.

Кроме романтики, зрители увидят много юмора. Участницы будут шутить о культуре и искусстве, детях и семье, о свиданиях и отношениях, которые не складываются или, наоборот, уже сложились, о родителях, друзьях, питомцах, здоровье.

В новом сезоне вместе с уже известными участницами на сцену проекта «Женский стендап» выйдут «новенькие» Катя Котофеева, Полина Гугунава, Полина Газаль, Юля Поломина и Ульяна Красильникова.

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Топ комментариев

У. Фига Себе

Нужно проводить оптимизацию кадров! хватит плодить чинуш и других прихлебателей, которые производят бюрократию.......

korvinsS

Как и предполагалось не выйдет никто. Либо очень мало.

mosquito__2010

очень деловые ребята проживают в европе. чем их там опаивают ? нет ну серьезно целыми сутками годами...

scorpion2777

Зеленский указывал, что операция ВСУ в Курской области также — часть плана,за время боевых действий на...