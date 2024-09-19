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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

ВМС США представили план войны с Китаем

Источник:
Sibnet.ru
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Военно-морские силы США опубликовали план подготовки к возможным военным действиям против Китая к 2027 году.

Обнародованный план для американского военного флота представляет собой всеобъемлющее стратегическое руководство по повышению готовности ВМФ, в котором приоритет отдается повышению уровня готовности к потенциальному конфликту с КНР к 2027 году.

Проект включает такие цели, как приведение сил в готовность путем устранения задержек в обслуживании флота, наращивание робототехники, создание новых командных центров, восстановление ключевой инфраструктуры.

Цель операции — предотвратить предполагаемые планы Китая по вторжению на Тайвань. В документе также указывается на угрозу со стороны российского флота, который обладает крупнейшим в мире ядерным арсеналом.

Китай считает Тайвань своей неотъемлемой территорией. ЦРУ ранее заявило, что лидер Китая Си Цзиньпин поручил своим военным подготовиться к установлению военного контроля на Тайванем к 2027 году.

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