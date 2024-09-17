Супы из Сибири попали в топ самых необычных в России

Сибирские суточные щи и бурятская хирмаса вошли в топ самых необычных супов России по версии «Яндекс Путешествий».

Суточные щи — традиционное блюдо русской кухни из вареной квашеной капусты. Название объясняется тем, что зимой щи выносили на улицу на ночь, чтобы они покрылся коркой льда и потом грели на следующие сутки. Из-за мороза квашеная капуста становилась не такой острой и более приятной на вкус.

Хирмаса — один из наваристых мясных супов в Бурятии. Национальный суп готовят из баранины с потрохами с добавлением домашней лапши, которая делает его более сытным и вкусным. Блюдо идеально подходит для того, чтобы согреться в прохладную погоду.

Специалисты «Яндекс Путешествий» ответили адыгейский щипс — густой суп пастухов. По классическому рецепту готовится на мясном бульоне, куда добавляют пшено и муку для загущения.

В перечень необычных супов вошли мордовская селянка, которая готовится из субпродуктов, а главный ингредиент — легкое, и лывжа с Северного Кавказа. В последнем блюде используют приправы в большом количестве: душистый черный перец, чабрец или тимьян, чеснок, лавровый лист, укроп, кинзу и острый перец по вкусу.