Разгадана тайна грандиозного вымирания в истории Земли

Ученые из Бристольского университета выяснили причину крупнейшего вымирания видов в истории нашей планеты. Речь идет о пермском вымирании, которое случилось примерно 251 миллион лет назад.

Катастрофа была связана с извержением гигантских вулканических разломов на территории современной Сибири, что привело к резкому повышению уровня углекислого газа в атмосфере и изменению климата. В результате на планете исчезло до 90% населявших ее видов.

Исследователи выяснили, как именно извержения вулканов и последующее потепление вызвали опустошение. Так, анализ ископаемых показал, что пермскому вымиранию предшествовал перепад температур в водах древнего океана Панталасса.

Температурный градиент слабел по мере потепления к концу пермского периода, создавая более высокие температуры на востоке. Аналогичным образом сегодня температуры меняются при климатическом феномене Эль-Ниньо, вызывающим временное потепление тихоокеанских вод.

Таким образом, пермское вымирание фактически было вызвано экстремально мощной версией феномена Эль-Ниньо, говорится в исследовании ученых, опубликованном журналом Science.