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Китай рекомендовал автоконцернам не инвестировать в Россию

Источник:
Sibnet.ru
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Министерство торговли КНР на встрече с представителями местных автоконцернов настоятельно рекомендовало воздержаться от инвестиций в производство в ряде стран, включая Россию.

Представитель властей попросил не вкладывать средства в индийские предприятия, а также настоятельно рекомендовал отказаться от развития своих мощностей в Турции и России, пишет Reuters со ссылкой на собственные источники в отрасли.

Более мягкий тон Пекин использовал в отношении Европы и Таиланда, однако и в этом случае бизнесменов попросили ограничиться заводами для конечной сборки автомобилей

Что касается комплектующих, то в связи с геополитическими рисками они должны выпускаться в Китае.

Агентство Bloomberg ранее упоминало, что таким специфическим способом Китай рассчитывает уберечь от заимствования передовые технологии в области электрокаров. Однако инсайдеры Reuters не подтверждают эту информацию.

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Авто #Автопром #Промзона
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