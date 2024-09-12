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Туристы впервые вышли в открытый космос. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Члены экипажа космического корабля Crew Dragon совершили первый в истории выход туристов в открытый космос. Историческое достижение установили в рамках программы первой частной пилотируемой миссии Polaris Dawn.

Сначала экипажу пришлось надеть скафандры и разгерметизировали кабину корабля. Компания SpaceX отметила, что впервые сразу четыре человека подверглись воздействию космического вакуума.

Первым в открытый космос на высоте около 700 километров над Землей вышел 41-летний миллиардер и глава компании Shift4 Payments Джаред Айзекман, который финансировал программу, после него на орбите побывала инженер компании SpaceX Сара Джиллис.

Специально для этой миссии SpaceX установила большой набор поручней внутри кабины Crew Dragon. Также была установлена лестница, которую компания назвала Skywalker. На этой лестнице космические туристы стояли, высовываясь из кабины корабля в открытый космос.

Прежде туристы ни разу в истории не выходили в открытый космос. Главная цель миссии — испытание нового скафандра SpaceX, разработка которого велась более двух лет. Скафандр значительно повысит мобильность астронавтов.

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