Foreign Policy назвал новые центры силы в мире

Запад перестал быть главной силой в мире — вне пределов его досягаемости появились новые центры влияния, заявил Самир Пури, научный сотрудник Королевского института международных отношений (Лондон).

«Мы стремительно минуем эпоху могущества Запада. Фраза "крах Запада" звучит несколько по-сенсуалистски. Но происходит явный переход от эры безграничного западного господства к эпохе оспаривания этого влияния», — пишет Пури в статье, опубликованной во влиятельном американском журнале Foreign Policy.

По его словам, прежние приемы, издавна помогавшие западным странам сохранить влияние — упор на экономическую мощь или мысль, что западные страны и их союзники «впереди планеты всей» — сейчас попросту не работают.

«Миру грозят эпохальные перемены, поскольку все больше значительных центров силы и влияния образуется вне пределов досягаемости Запада. Это, в первую очередь, его явные соперники, такие как Россия и Китай, а также мнимые партнеры, такие как Индия, Турция и Саудовская Аравия, которые явно не намерены вечно оставаться во власти Запада», — уверен Пури.

Западу мало будет просто выдержать эти изменения — «ему предстоит активно маневрировать, чтобы сохранить глобальное влияние», — заключил эксперт.