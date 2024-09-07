Жители Алтая посетили выборы главы региона на верблюдах

Жители Алтая нарядились в национальные костюмы и приехали на выборы главы региона на верблюдах, сообщает пресс-служба республиканского правительства.

«Жители села Ортолык Кош-Агачского района Республики Алтай приехали на избирательный участок в национальных костюмах и на верблюде», — говорится в сообщении.

Верблюды занимают особое место в культуре и традициях высокогорного района. Это животное даже изображено на гербе Кош-Агачского района.

В регионе стартовало трехдневное голосование на выборах главы региона и депутатов Госсобрания. На должность главы Республики Алтай претендуют три кандидата: Олег Добрынин, Александр Кириллов и временно исполняющий обязанности руководителя региона Андрей Турчак.

По итогам двух дней голосования в Республике Алтай в выборах приняли участие 47 687 человек. Явка на вечер 7 сентября составила 29,2% от общего числа зарегистрированных избирателей. Численность избирателей в Республике Алтай составляет 163 324 человека.