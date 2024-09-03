Хакасия взяла пример с Алтая в вопросе языка на дорожных указателях

Хакасский НИИ языка, литературы и истории предложил в обязательном порядке устанавливать дорожные указатели с надписями на русском и хакасском языках, сообщила пресс-служба Верховного Совета республики.

Экспертный совет обсудил состояние дел с распространением и популяризацией хакасского языка. По данным участников заседания, язык коренного населения сегодня обладает «низким функциональным статусом».

Специалисты предложили изменить 21 статью закона республики. Сейчас в ней говорится, что «написание наименований, географических объектов и оформление надписей дорожных и иных указателей при необходимости производится на хакасском языке». Необходимость предлагают заменить на обязательность.

Врио главы Республики Алтай Андрей Турчак предложил заменить англоязычные надписи на дорожных указателях в регионе на надписи на алтайском языке.