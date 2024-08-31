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Найдены следы древней катастрофы в Атлантическом океане

Источник:
Sibnet.ru
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Масштабная катастрофа около 60 тысяч лет назад уничтожила донную жизнь на значительной территории в Атлантическом океане, выяснил международный коллектив ученых.

Катастрофа представляла собой колоссальный подводный оползень, который начался с небольшой осыпи в каньоне Агадир у побережья Марокко, а затем превратилась в мощный поток валунов и осадка.

Волна грязи, камней и песка достигла высоты в 200 метров, а скорость перемещения смертоносного вала составляла около 65 километров в час, говорится в статье исследователей, опубликованной журналом Science Advances.

Лавина прорвалась через впадину длиной 400 километров, после чего полностью заполнила ее и прошла еще 1600 километров по дну восточной части Атлантического океана, уничтожив все живое на своем пути.

По мере своего движения оползень увеличился примерно в сто раз. При этом снежные лавины и селевые потоки на суше при схождении увеличиваются в размерах всего в четыре-восемь раз, отметили ученые.

Ученые отмечают, что в наши дни существует риск повторения таких катастрофических событий. Однако на этот раз вместе с животными на дне могут серьезно пострадать подводные коммуникации.

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