Огромный метеорит упал в Южной Африке

Очевидцы утром 25 августа наблюдали яркую полосу света в небе над Восточной Капской провинцией Южной Африки.

Согласно сообщениям наблюдателей, космический объект упал в залив Святого Франциска. Первоначально предполагалось, что это был обломок космического мусора со спутника, который вошел в атмосферу Земли по низкой траектории и распался при сгорании.

Однако изучившие этот инцидент ученые пришли к выводу, что это был каменистый астероид размером с автомобиль, который вошел в земную атмосферу на огромной скорости. Его фрагменты нашли на расстоянии более чем в 100 километров от мыса Святого Франциска.

Некоторые слышали звуковой удар на расстоянии порядка 200 километров, другие почувствовали подземные толчки. Исследователи продолжают собирать информацию от очевидцев, чтобы восстановить траекторию астероида.

Отмечается, что последнее зафиксированное падение метеорита в Южной Африке произошло в Лихтенбурге в 1973 году. Такие космические объекты представляют собой значительную научную ценность, поэтому в настоящее время в предполагаемой зоне падения развернуты поиски.