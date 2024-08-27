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Экономист оценил идею запрета майнинга в Иркутской области

Источник:
Sibnet.ru
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Запрет майнинга на юге Иркутской области грозит неконтролируемым энергодефицитом, такое мнение высказал экономист Никита Кричевский.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев направил письмо премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой запретить майнинг в Иркутско-Черемховского энергорайоне.

Потребление электроэнергии в регионе характеризуется как высокими темпами ввода центров обработки данных, так и снижением доступности электрической мощности для реализации новых проектов. В результате энергодефицит сдерживает развитие региона, приводил «Коммерсантъ» содержание документа.

Кричевский в телеграм-канале привел данные губернатора, что во всей области майнеры потребляют 938 МВт электроэнергии ежегодно, треть этих мощностей приходится на серый майнинг.

По мнению экономиста, от запрета пострадают легальные дата-центры, чьи владельцы честно платят налоги и оплачивают электричество по коммерческому тарифу, но нелегальные криптофермы не закроются.

«Возможно, в краткосрочной перспективе решение поможет сократить энергодефицит и подключить к электросетям давно этого ждущих заявителей. Но в перспективе оно только увеличит проблемы, с которыми призвано бороться. Правительство области своими руками расчищает дорогу для неконтролируемых серых майнеров, давая им возможность воровать ещё больше, ведя к еще более неконтролируемому энергодефициту», — написал Кричевский.

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Экономика #Недра и ТЭК #IT-бизнес #Иркутск
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