НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Найден самый простой способ повысить мотивацию

Источник:
British Journal of Health Psychology
180 0

Всего десять минут практик осознанности в день могут повысить мотивацию и смягчить симптомы депрессии и тревожности.

Ученые провели исследование, в котором приняли участие 1247 взрослых из 91 страны. Они прошли опрос о своем образе жизни и самочувствии до и после эксперимента, который продолжался 30 дней.

Половина участников каждый день посвящала десять минут упражнениям по расслаблению, фокусированию на дыхании, саморефлексии и другим практикам осознанности, используя специальное приложение.

Вторая группа служила контролем и в течение месяца слушала фрагменты из «Алисы в Стране чудес». Большинство участников до эксперимента никогда не занимались практиками осознанности.

Спустя месяц в группе осознанности снижение балов депрессии было на 19% больше, чем в контрольной группе. Также у них больше смягчилась тревога, увеличилось общее благополучие, качество сна и желание заботиться о здоровье и тренироваться.

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Врач назвала доказанным утверждение о связи размера носа и пениса
Онищенко предупредил о мутации вируса оспы обезьян
Развеян миф о необходимости секса «для здоровья»
Качество армянского коньяка шокировало исследователей
смотреть все
Жизнь #Здоровье
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Россия нанесла удар по бункеру Зеленского
Командир «Ахмата» призвал отправить срочников на СВО
Посол России пригрозил Киеву суровым ответом Путина за Курскую область
Запад за счет России предоставит Украине гигантский кредит
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Самое обсуждаемое
59
Командир «Ахмата» призвал отправить срочников на СВО
59
Медведев назвал условие для переговоров с Украиной
48
Запад за счет России предоставит Украине гигантский кредит
38
Россия возобновит выпуск виниловых пластинок
33
Российская армия начала «выдавливание» ВСУ из Курской области