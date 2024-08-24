Найден самый простой способ повысить мотивацию

Всего десять минут практик осознанности в день могут повысить мотивацию и смягчить симптомы депрессии и тревожности.

Ученые провели исследование, в котором приняли участие 1247 взрослых из 91 страны. Они прошли опрос о своем образе жизни и самочувствии до и после эксперимента, который продолжался 30 дней.

Половина участников каждый день посвящала десять минут упражнениям по расслаблению, фокусированию на дыхании, саморефлексии и другим практикам осознанности, используя специальное приложение.

Вторая группа служила контролем и в течение месяца слушала фрагменты из «Алисы в Стране чудес». Большинство участников до эксперимента никогда не занимались практиками осознанности.

Спустя месяц в группе осознанности снижение балов депрессии было на 19% больше, чем в контрольной группе. Также у них больше смягчилась тревога, увеличилось общее благополучие, качество сна и желание заботиться о здоровье и тренироваться.