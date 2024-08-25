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Траты россиян на презервативы рекордно выросли

Источник:
«Ведомости»
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Расходы россиян на презервативы и противозачаточные таблетки по итогам первого полугодия выросли на 15,57% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го, следует из данных аналитической компании DSM Group.

Россияне за первую половину 2024 года потратили на средства контрацепции рекордные 19,3 миллиарда рублей, приводят «Ведомости» данные DSM Group. Для сравнения: за первые шесть месяцев прошлого года аптеки заработали на продаже средств контрацепции 16,7 миллиарда, а за тот же период 2022-го — 17,2 миллиарда рублей.

В количественном выражении продажи контрацептивов в аптечных сетях за период увеличились на 8-10%. При этом реализация товаров этой категории на маркетплейсе Wildberries подскочила на 25%.

Молодые россияне более осведомлены в вопросах полового воспитания и стремятся сократить риски незапланированной беременности и уберечь себя от заболеваний, прокомментировал статистику гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров.

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Экономика #Торговля #Здоровье
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