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Врач назвала доказанным утверждение о связи размера носа и пениса

Источник:
Sibnet.ru
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Два исследования доказали взаимосвязь между размером носа мужчины и его пениса, сообщила уролог Рене Малик.

У мужчин с большими носами — большие члены, цитирует Daily Mail Малик. Она рассказала о работе японских ученых, которые измерили все части тела мужчин в возрасте от 30 до 50 лет, включая половой член, и установили, что длина носа напрямую коррелирует с длиной пениса.

Этот вывод подтверждают результаты, полученные китайскими исследователями, которые повторили этот эксперимент в 2023 году на группе мужчин в возрасте от 20 до 56 лет.

Уролог добавила, что за последние 50 лет длина гениталий мужчины увеличилась в среднем на 2,5 сантиметра. Ученые полагают, что это происходит потому, что половое созревание мальчиков начинается раньше из-за воздействия различных факторов. Из-за этого они получают больше тестостерона, и их пенисы становятся длиннее.

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