НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Памятник Сталину установили в Красноярском крае на месте утопленного

Источник:
Sibnet.ru
279 2
Памятник Сталину в поселке Курейка
Фото: © администрация Туруханского района

Памятник Иосифу Сталину установили в поселке Курейка, сообщила администрация Туруханского района Красноярского края. Это будет третья статуя на одном и том же месте — предыдущие утопили и снесли.

Монумент из бронзы высотой 3,5 метра появился по просьбе жителей. Работы по установке оплатил владелец воронежского мебельного холдинга, а деревянную тропу возвели за счет районного бюджета.

«Там сохранились остатки советского пантеона, еще можно разглядеть, какое грандиозное сооружение это было, плюс там стенды сделаны, как было и что осталось, представление там можно получить», — рассказал изданию «Подъем» представитель администрации Туруханского района.

Власти надеются, что Сталин привлечет в поселок, где живут одни пенсионеры, туристов.

Сталин был в ссылке в Курейке в 1914-1916 годах. В 1938 году в рыбацкой избушке был открыт дом-музей. Затем вокруг нее построили павильон, который стали называть пантеоном Сталина. Перед зданием разбили сквер, где установили десятиметровую статую вождя. В 1961 году, в процессе развенчания «культа личности» Сталина, памятник сбросили в прорубь на Енисее.

К 1990-м годам павильон находился в полуразрушенном состоянии, а в 1996 году сгорел после поджога. В 2006 году местный предприниматель решил восстановить музей и установил на этом месте пятиметровую гипсовую скульптуру Сталина. Некоторые жители выступили против этого, в тот же день статую снесли.

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Казачье войско воссоздадут в Запорожской области
ФСБ рассекретила планы Третьего рейха нанести ядерный удар по СССР
Легендарный «Борт Тюрикова» показали на авиашоу в Новосибирске
На частоте 52 герца: история самого одинокого кита в мире
смотреть все
Жизнь #История #Красноярск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Россия нанесла удар по бункеру Зеленского
Командир «Ахмата» призвал отправить срочников на СВО
Скрытые шпионские функции нашли в Android-смартфонах
Запад за счет России предоставит Украине гигантский кредит
Обсуждение (2)
Картина дня
Путин решил сурово наказать Киев за Курскую область
Бойцы «Ахмата» в Курской области сожгли французский ЗРК Crotale
МВД ответило на просьбу погасить штрафы с камер в зоне атак ВСУ
Microsoft уберет из Windows «Панель управления»
О самом главном
Пять правил завоевать уважение в новом коллективе
Какие эмодзи нельзя использовать при знакомстве
Мужской или женский: слова, в которых постоянно путают род
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Пять правил быстрого карьерного роста
Все статьи
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Самое обсуждаемое
59
Командир «Ахмата» призвал отправить срочников на СВО
59
Медведев назвал условие для переговоров с Украиной
48
Запад за счет России предоставит Украине гигантский кредит
38
Россия возобновит выпуск виниловых пластинок
33
Российская армия начала «выдавливание» ВСУ из Курской области