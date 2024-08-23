Памятник Сталину установили в Красноярском крае на месте утопленного

Памятник Иосифу Сталину установили в поселке Курейка, сообщила администрация Туруханского района Красноярского края. Это будет третья статуя на одном и том же месте — предыдущие утопили и снесли.

Монумент из бронзы высотой 3,5 метра появился по просьбе жителей. Работы по установке оплатил владелец воронежского мебельного холдинга, а деревянную тропу возвели за счет районного бюджета.

«Там сохранились остатки советского пантеона, еще можно разглядеть, какое грандиозное сооружение это было, плюс там стенды сделаны, как было и что осталось, представление там можно получить», — рассказал изданию «Подъем» представитель администрации Туруханского района.

Власти надеются, что Сталин привлечет в поселок, где живут одни пенсионеры, туристов.

Сталин был в ссылке в Курейке в 1914-1916 годах. В 1938 году в рыбацкой избушке был открыт дом-музей. Затем вокруг нее построили павильон, который стали называть пантеоном Сталина. Перед зданием разбили сквер, где установили десятиметровую статую вождя. В 1961 году, в процессе развенчания «культа личности» Сталина, памятник сбросили в прорубь на Енисее.

К 1990-м годам павильон находился в полуразрушенном состоянии, а в 1996 году сгорел после поджога. В 2006 году местный предприниматель решил восстановить музей и установил на этом месте пятиметровую гипсовую скульптуру Сталина. Некоторые жители выступили против этого, в тот же день статую снесли.