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БАДы с наркотическими веществами обнаружили на маркетплейсах

Источник:
Sibnet.ru
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Роскачество обнаружило на маркетплейсах более 400 БАДов, в составе которых есть запрещенные вещества, среди них — листья коки, включенные в перечень наркотических средств.

«В ходе мониторинга выявлено более 400 товаров, в составе которых заявлены запрещенные к использованию в БАД вещества: ашваганда (аитания снотворная) — запрещена к использованию в БАД; якорцы стелющиеся — лекарственное средство; эфедра — рецептурное лекарственное средство; кава-кава (перец опьяняющий); листья коки (кокаиновый куст)», — сообщила пресс-служба Роскачества.

В ведомстве уточнили, что листья коки находятся в перечне наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, которые подлежат контролю в стране. За продажу такого растения последует уголовная ответственность. Кроме того, за реализацию кава-кава предусмотрено наказание по статье о незаконном обороте сильнодействующих или ядовитых веществ.

В пресс-службе подчеркнули, что на маркетплейсах есть и другие нарушения. Так, более 60 тысяч БАДов продавались без свидетельств о госрегистрации, они были представлены в таких категориях, как «Добавки пищевые», «Спортивное питание», «Жиросжигатель» и прочее.

Роскачество направило информацию о нарушениях маркетплейсам. После проверки карточки товаров были заблокированы на Ozon и «Яндекс.Маркет».

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ЧП #Криминал #Торговля
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