Охотники за лох-несским чудовищем услышали «сердцебиение» на дне

Охотники за лох-несским чудовищем зафиксировали на дне озера звук, похожий на сердцебиение, сообщил один из исследователей Алан Маккенн.

«Это первый раз, когда я так отчетливо слышу пульс или сердцебиение. Я не утверждаю, что это сердцебиение, я просто использую это как описание», — цитирует Маккенна портал What"s The Jam.

По словам поисковика, он опустил гидрофон на глубину 30 метров. Аппарат уловил ритмичную пульсацию. Источник звука уставлен не был.

Цель исследования в озере Лох-Несс — записать и каталогизировать как можно больше подводных звуков, определить их источники и попытаться расшифровать, что они могут означать.