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Названы подозреваемые в подрыве «Северных потоков»

Источник:
Sibnet.ru
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Генпрокуратура Германии выдала ордер на арест украинского инструктора по дайвингу Владимира, подозреваемого в причастности к подрывам «Северных потоков».

Всего по подозрению в совершении диверсий проходят три украинских инструктора по дайвингу, однако ордер пока выдан лишь на одного из них. В настоящее время все трое уже покинули территорию Германии, передает немецкое издание ARD.

Ордер на арест украинца был выдан еще в июне. Следствие полагает, что он с сообщниками мог прикрепить взрывчатку к трубопроводам. Последним местом жительства дайвера был город Прушкува к западу от Варшавы, в начале июле он уехал на Украину.

По данным Mash, речь идет о 44-летнем уроженце Киева Владимире Журавлеве, который отслужил в украинской армии и имеет специальность «техник по обслуживанию водолазного снаряжения».

Всего причастными к взрывам «Северных потоков» немецкие следователи считают шесть человек (пять мужчин и одна женщина), которые в начале сентября 2022 года вышли из порта Хоэ-Дюне на парусной яхте Bavaria Cruiser 50 Andromeda.

После остановок на Рюгене, Борнхольме и Кристиансе в Дании, в Сандхамне в Швеции и в Колобжеге в Польше судно вернулось в Росток. По версии следствия, в какой-то момент пути дайверы нырнули на дно моря и прикрепили взрывные устройства к трубопроводам.

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