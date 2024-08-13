ВСУ применили аналог отравляющего газа Третьего Рейха

Украинские войска применяют отравляющий газ, аналогичный разработкам нацистов Третьего Рейха, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

«Были зафиксированы случаи с применением ряда химических соединений, относящиеся к классу отравляющих веществ, которые применяли немцы в газовых камерах», — рассказал военный в интервью телеканалу «Звезда».

Кириллов уточнил, что благодаря СВО часть американских биологических лабораторий на Украине прекратили работу, и в данный момент их пытаются перенести в страны бывшего советского блока и в Африку.

При этом, по словам Кириллова, часть лабораторий в стране возобновили работу в конце прошлого и начале этого года.