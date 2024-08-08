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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Подсчитаны потери ВСУ в Курской области

Источник:
Sibnet.ru
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Общие потери украинских военных во время боев в Курской области выросли до 660 человек, сообщает Минобороны России.

Также ВСУ потеряли 82 единицы бронетехники — восемь танков, 12 бронетранспортеров, шесть боевых машин пехоты, 55 боевых бронированных машин, инженерную машину, отмечается в сообщении.

Оборонное ведомство подчеркнуло, что в течение последних суток «продвижение противника не допущено», попытки прорыва отдельных подразделений вглубь территории на Курском направлении пресекаются российскими военными.

В настоящее время российская армия ведет активные действия на территории Суджанского района, оттесняя ВСУ за государственную границу. Более 3 тысяч жителей приграничных населенных пунктов эвакуированы, в регионе объявлен режим ЧС.

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Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Конфликты #Армия
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Топ комментариев

Asd10

Ты штоле экстремист, старая? 😠

mosquito__2010

а если у тебя достаточно времени проживать в гипотетических мирах то либо на нормальную работу устройся...

mosquito__2010

Пожалуй это была отчаянная если не последняя попытка США зайти на территорию России своими вооружениями....

Asd10

Из твоего поста, флудила старая. 😄