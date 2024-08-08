Подсчитаны потери ВСУ в Курской области

Общие потери украинских военных во время боев в Курской области выросли до 660 человек, сообщает Минобороны России.

Также ВСУ потеряли 82 единицы бронетехники — восемь танков, 12 бронетранспортеров, шесть боевых машин пехоты, 55 боевых бронированных машин, инженерную машину, отмечается в сообщении.

Оборонное ведомство подчеркнуло, что в течение последних суток «продвижение противника не допущено», попытки прорыва отдельных подразделений вглубь территории на Курском направлении пресекаются российскими военными.

В настоящее время российская армия ведет активные действия на территории Суджанского района, оттесняя ВСУ за государственную границу. Более 3 тысяч жителей приграничных населенных пунктов эвакуированы, в регионе объявлен режим ЧС.