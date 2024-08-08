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Ученые переоценили вероятность найти жизнь в Млечном Пути

Источник:
Sibnet.ru
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Большая часть звездных систем в Млечном Пути малопригодна для существования жизни, к таким выводам пришла международная группа ученых из Великобритании и США.

Это связано с активностью красных карликов — наиболее распространенного типа звезд в нашей галактике. Новые наблюдения показали, что красные карлики могут облучать вращающиеся вокруг них миры интенсивными вспышками ультрафиолетового излучения.

Такая «стерилизация» снижает потенциальную обитаемость планет, говорится в статье исследователей, опубликованной научным журналом Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Выводы исследователей основаны на анализе данных миссии NASA Galaxy Evolution Explorer. Она собирала информацию о звездных выбросах примерно 300 тыс. близлежащих звезд с 2003 по 2013 год.

Ранее считалось, что лишь немногие звезды генерируют мощное ультрафиолетовое излучение, способное влиять на обитаемость планет. Собранные данные показывают, что таких светил в Млечном Пути намного больше.

Высокоэнергетический свет от звезды может быть губительным для жизни. В частности, он разрушает сложные молекулы, которые образуют строительные блоки организмов. Кроме этого, он способен уничтожать атмосферу на планетах.

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Топ комментариев

Asd10

Балда ты, Дошик. Он идеентичного двойника отправит. И понаблюдает, што да как. Если пойдет не так, то...

Asd10

Ты штоле экстремист, старая? 😠

GammiPluh

Марш шапито когда-нибудь закончится? Только ленивый над вашими вскриками "Киев за 3 дня" не ржал

mosquito__2010

а если у тебя достаточно времени проживать в гипотетических мирах то либо на нормальную работу устройся...