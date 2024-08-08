Ученые переоценили вероятность найти жизнь в Млечном Пути

Большая часть звездных систем в Млечном Пути малопригодна для существования жизни, к таким выводам пришла международная группа ученых из Великобритании и США.

Это связано с активностью красных карликов — наиболее распространенного типа звезд в нашей галактике. Новые наблюдения показали, что красные карлики могут облучать вращающиеся вокруг них миры интенсивными вспышками ультрафиолетового излучения.

Такая «стерилизация» снижает потенциальную обитаемость планет, говорится в статье исследователей, опубликованной научным журналом Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Выводы исследователей основаны на анализе данных миссии NASA Galaxy Evolution Explorer. Она собирала информацию о звездных выбросах примерно 300 тыс. близлежащих звезд с 2003 по 2013 год.

Ранее считалось, что лишь немногие звезды генерируют мощное ультрафиолетовое излучение, способное влиять на обитаемость планет. Собранные данные показывают, что таких светил в Млечном Пути намного больше.

Высокоэнергетический свет от звезды может быть губительным для жизни. В частности, он разрушает сложные молекулы, которые образуют строительные блоки организмов. Кроме этого, он способен уничтожать атмосферу на планетах.