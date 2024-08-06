Оценен пищевой потенциал дождевых червей на случай ядерной войны

Дождевые черви не смогут прокормить человечество в случае ядерной войны, выяснил международный коллектив ученых.

Даже небольшой ядерный конфликт приведет к выбросу большого количества сажи и других твердых частиц в атмосферу. Это вызовет снижение средней температуры на несколько градусов и уменьшит процесс фотосинтеза, что фактически разрушит сельское хозяйство.

Группа экспертов решила изучить возможности дождевых червей как потенциального источника жизненно необходимых для выживания человечества калорий после ядерной катастрофы. Эти беспозвоночные существа смогут выжить в условиях временного дефицита солнечного света.

Исследователи подсчитали, что на Земле обитает сырая биомасса червей весом 5,3 миллиарда тонн. Это соответствует 900 миллионам тонн сухой биомассы и 540 миллионам тонн белка, говорится в статье авторов исследования, опубликованной журналом Biomass.

Этого хватит, чтобы обеспечивать все человечество белком на протяжении 1310 дней и энергией на протяжении 220 дней. Однако их добыча будет слишком трудоемкой, дорогостоящей и неэффективной по сравнению с другими способами производства пищи.

В частности, ни ручной сбор, ни применение различных химических веществ, ни использование современных сепараторов почвы не являются эффективными методами добычи этих беспозвоночных в больших объемах.

Кроме этого, поедание дождевых червей может быть опасным для здоровья из-за накопления в их телах различных химических веществ. Также в некоторых регионах станет слишком холодно для их сбора, а при сокращении количества осадков активность червей снизится.