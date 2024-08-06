НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Премьер Японии счел Россию источником ядерной угрозы

Источник:
ТАСС
863 26

Премьер-министр Японии Фумио Кисида на памятной церемонии по случаю 79-й годовщины американской атомной бомбардировки Хиросимы снова повторил версию об угрозе ядерного оружия со стороны России, но умолчал о том, кто бомбил Японию.

«Ситуация с ядерным разоружением становится все сложнее в свете угроз применения Россией атомного оружия», — приводит ТАСС заявление Кисиды.

Премьер отметил, что страдания, которые перенесли Хиросима и Нагасаки 79 лет назад, не должны повториться. При этом Кисида умолчал о том, что атомную бомбу сбросили США.

Атомные бомбардировки двух японских городов осуществили США в конце Второй мировой войны. Это единственные в истории человечества примеры боевого применения ядерного оружия.

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Зеленский пообещал подготовить базу для завершения конфликта
Группа семи призвала к деэскалации на Ближнем Востоке
Белоусов предупредил Остина о последствиях покушения на Путина
Мали разорвало дипломатические отношения с Украиной
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Ученый выделил самую опасную рыбу в Оби
Названы самые мощные в мире Android-смартфоны
Игроки смогут опробовать S.T.A.L.K.E.R. 2 до релиза
Прыгун снес пенисом планку на Олимпиаде и лишился медали
Обсуждение (26)
Картина дня
ВСУ попытались прорваться через границу в Курской области
Зеленский пообещал подготовить базу для завершения конфликта
Россияне стали меньше потреблять
Американский суд признал Google монополистом среди поисковиков
О самом главном
Пять правил завоевать уважение в новом коллективе
Какие эмодзи нельзя использовать при знакомстве
Мужской или женский: слова, в которых постоянно путают род
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Пять правил быстрого карьерного роста
Все статьи
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Топ комментариев

PavlikMorozov

И ведь отпустят же. Это если ты велосипед украдешь, то никаких поблажек тебе не будет.

Asd10

Типа как бандеровцы вна Украине в 14 году?

Voland2

А у нас больной дедушка не проканал...(:

Asd10

Ну как бы да. Растерли бы Иран в порошок, да и дело в ермолке...