Премьер Японии счел Россию источником ядерной угрозы

Премьер-министр Японии Фумио Кисида на памятной церемонии по
случаю 79-й годовщины американской атомной бомбардировки Хиросимы снова
повторил версию об угрозе ядерного оружия со стороны России, но умолчал о том,
кто бомбил Японию.
«Ситуация с ядерным разоружением становится все сложнее в
свете угроз применения Россией атомного оружия», — приводит ТАСС заявление Кисиды.
Премьер отметил, что страдания, которые перенесли Хиросима и
Нагасаки 79 лет назад, не должны повториться. При этом Кисида умолчал о том,
что атомную бомбу сбросили США.
Атомные бомбардировки двух японских городов осуществили США
в конце Второй мировой войны. Это единственные в истории человечества примеры
боевого применения ядерного оружия.