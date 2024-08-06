Премьер Японии счел Россию источником ядерной угрозы

Премьер-министр Японии Фумио Кисида на памятной церемонии по случаю 79-й годовщины американской атомной бомбардировки Хиросимы снова повторил версию об угрозе ядерного оружия со стороны России, но умолчал о том, кто бомбил Японию.

«Ситуация с ядерным разоружением становится все сложнее в свете угроз применения Россией атомного оружия», — приводит ТАСС заявление Кисиды.

Премьер отметил, что страдания, которые перенесли Хиросима и Нагасаки 79 лет назад, не должны повториться. При этом Кисида умолчал о том, что атомную бомбу сбросили США.

Атомные бомбардировки двух японских городов осуществили США в конце Второй мировой войны. Это единственные в истории человечества примеры боевого применения ядерного оружия.