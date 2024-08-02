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Российского сенатора задержали из‑за заказного убийства

Источник:
Sibnet.ru
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Сенатора Дмитрия Савельева задержали в Совете Федерации, он подозревается в организации убийства бывшего бизнес-партнера Сергея Ионова, осужденного за растрату.

Следствие считает, что Савельев организовал убийство своего бывшего партнера, который был осужден в 2022 году за растрату в особо крупном размере (1,6 миллиона рублей) в одной из фирм», — цитирует материалы дела ТАСС.

Согласно материалам, речь идет о Сергее Ионове, который, по данным базы столичных судов, был осужден за необоснованное обогащение за счет средств компании «Оптомониторинг». В 2020 году он взыскал с фирмы 1,6 миллиона рублей.

По данным следствия, Савельев заплатил сотруднику ФСИН за убийство находящегося в СИЗО Ионова. Сотрудник не стал выполнять заказ и написал заявление в правоохранительные органы. Также в деле может фигурировать посредник, передавший деньги исполнителю.

С 2022 года совладельцами «Оптомониторинга» являются сыновья Савельева. Компания занимается научными исследованиями и разработками в области естественных и технических наук.

В пятницу генпрокурор России Игорь Краснов попросил Совет Федерации лишить неприкосновенности сенатора Дмитрия Савельева. Совфед на заседании 2 августа дал согласие. Сенатор был задержан на выходе из зала заседаний.

Кто такой Савельев

До прихода в Совет Федерации Савельев 17 лет был депутатом Госдумы. В 2016 году возглавлявший в то время Тульскую область Алексей Дюмин назначил Савельева сенатором от региона.

По ноябрь 2023 года он был членом комитета по бюджету и финансовым рынкам, потом вошел в комитет по экономической политике. В 1990-х Савельев занимал должность президента ОАО «Транснефть» и входил в состав коллегии Министерства топлива и энергетики России.

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ЧП #Громкое дело #Россия
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