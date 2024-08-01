Рост зарплат посчитали негативным для экономики России

Реальные располагаемые доходы россиян по итогам второго квартала 2024 года взлетели на 9,6% в годовом выражении, тогда как в первом квартале этот показатель составлял 6,4%, следует из данных Росстата. При этом быстрый рост доходов поддерживает инфляционную спираль.

Основной вклад в повышение доходов внесла оплата труда работников (10,1% от общего эффекта) и доходы от собственности (28,4%). Номинальные зарплаты в этом году стабилизируются на уровне около 20% роста.

Лидерами роста зарплат стали финансовый сектор, строительство, обрабатывающие производства, IT-сектор, автоперевозки, почтовая связь и кадровые агентства. Более умеренный рост показали торговля, АПК, гостиничный и ресторанный бизнес, пассажирские перевозки.

Аутсайдерами 15% оказались образование, здравоохранение, госуправление, оптовая торговля, научные исследования, железнодорожные грузоперевозки и операции с недвижимостью.

«Повышение зарплат нынешними темпами может стоить работодателям 6-7 триллиона рублей за год. Для сравнения, по итогам 2023 года компаниями был уплачен налог на прибыль в 7,9 триллиона рублей», — пишет телеграм-канал «Твердые цифры».

Гонка зарплат ускоряет инфляцию, отмечают эксперты. Высокая инфляция негативно влияет на экономику. Для снижения инфляционного спроса Центробанк в июле повысил ключевую ставку до 18%.