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Россия обменялась заключенными с Западом

Источник:
Sibnet.ru
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Состоялся обмен заключенными между Россией, а также Германией, США и другими странами. В обмене фигурируют 24 человека.

В частности, в рамках обмена Россия освободила журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича и бывшего морского пехотинца США Пола Уилана, которые отбывали срок по обвинениям в шпионаже, пишет Bloomberg.

Кроме того, Москва освободит диссидента Владимира Кара-Мурзу (признан в РФ иностранным агентом). У него двойное российско-британское гражданство, мужчина был приговорен к 25-летнему тюремному заключению.

Еще одна участница обмена — журналистка Алсу Курмашева, которая имеет гражданство США. Обмен также может коснуться гражданина Германии Рико Кригера, приговоренного в Белоруссии к высшей мере наказания и помилованного президентом Александром Лукашенко.

В свою очередь, в Россию вернутся россияне Артем и Анна Дульцевы, которые жили в Словении по аргентинским паспортам и были осуждены Любляной за шпионаж. Кого Москва получила взамен еще, пока неизвестно.

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Политика #Мир #Россия
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