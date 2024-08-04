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Подсчитана стоимость сборов ребенка в школу

Источник:
«Лента.ру»
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Собрать ребенка в школу в 2024 году будет стоить больше 10 тысяч рублей, но можно сэкономить до 40%, если поискать вещи в ресейле, подсчитали аналитики «Авито Товаров».

Брюки для мальчиков в среднем стоят 800 рублей, а рубашка обойдется в 1100 рублей. Средняя стоимость брюк для девочек составила 900 рублей. Покупка платья в среднем обойдется в 1400 рублей, а юбка будет стоить 1000 рублей. Рубашка для девочки стоит в среднем 1000 рублей.

Средняя стоимость спортивной формы для мальчиков составила 1300 рублей, а кроссовок — 1100 рублей. Комплект для занятия физкультурой для девочки обойдется примерно в ту же сумму: костюм в среднем стоит 1400 рублей, а кроссовки — 950 рублей, приводит «Лента.ру» исследование «Авито».

Средняя цена школьного ранца в этом году составила 2000 рублей. Набор чистых тетрадей в среднем будет стоить 350 рублей. Также при необходимости можно обновить пенал — простой вариант с наполнением можно найти по цене от 300 рублей.

По данным аналитиков, новый комплект из одежды и школьных принадлежностей для мальчика обойдется в среднем в 12200 рублей, а купленный «с рук» — в 6 900 рублей. Похожий комплект для девочки будет стоить 13700 рублей в новом состоянии и 8400 рублей в ресейле. В обоих случаях экономия составит около 40%.

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Экономика #Торговля #Образование
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