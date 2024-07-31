Назван самый привлекательный на свидании цвет помады

Самый привлекательный для мужчин цвет помады на свидании назвала россиянкам стилистка Алина Макк.

Эксперт посоветовала женщинам использовать классическую красную помаду. Кроме этого, она порекомендовала подчеркнуть цвет помады элементом одежды или обуви. Одним из вариантов Макк назвала красные туфли, пишет журнал «Первый женский».

При этом она уточнила, что женщина должна хорошо знать свой оттенок помады. Главная задача — не выглядеть пошло, поэтому вызывающие цвета на свидании Макк посоветовала не использовать.

Также она напомнила, что на свидании с мужчиной стоит использовать те сочетания, в которых комфортно, но при этом они должны выглядеть элегантно и нарядно. В броских, но непривычных вещах женщине может быть некомфортно, что испортит все впечатление от свидания.