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Выявлены признаки интеллекта у некоторых растений

Источник:
«Российская газета»
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Американские ученые выяснили, что некоторые растения обладают интеллектом, который позволяет им принимать решения на основе полученной информации. Исследователи сделали такой вывод после наблюдений за золотарником высоким.

Это растение выделяет летучие органические соединения, когда на него нападают личинки листоеда. Так золотарник вводит насекомых в заблуждение, посылая сигнал, что он испорчен и личинкам лучше поискать более качественную еду.

При этом листья поврежденного растения изменяют отражение красного света, что на языке золотарника воспринимается, как сигнал SOS. Уловив его, другие растения начинают заранее вырабатывать защитные соединения для борьбы с насекомыми.

Более того, после получения предупреждения от своих сородичей растения ускоряют рост. Таким образом, золотарник фактически готовится к неблагоприятным условиям еще до того, как они наступили.

Ученые отмечают, что у растения нет нервной системы, которая передает электрические сигналы. Однако его клетки связаны через химическую передачу сигналов, что позволяет им реагировать на получаемую информацию.

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Наука #Наука
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Топ комментариев

pepelmetal

Как же так, ведь весьмирсними?

mosquito__2010

буданову только не рассказывайте расстроится, ему ещё крым захватывать

pepelmetal

По зелямарафону у них одни перемоги, рассказывают что скоро до Урала дойдут! как же больно им трезветь...

scorpion2777

Украинец бывает иногда нормальным, если родился и вырос в России (СССР), а в укропии таких давно не осталось.