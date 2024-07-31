НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Подследственный мэр района Приангарья отправится на СВО

Источник:
Sibnet.ru
301 2
Мэр Катангского района Иркутской области Сергей Чонский
Фото: © телеграм-канал «Катанга | Сергей Чонский»

Мэр Катангского района Иркутской области Сергей Чонский, находившийся в СИЗО по обвинению в получении взятки, освобожден из-под стражи и отправится на специальную военную операцию.

«Его освободили из-под стражи, приостановили дело. В ближайшее время поедет на СВО», — цитирует ТАСС источник в правоохранительных органах.

Чонский был задержан в ноябре 2023 года. В отношении него было возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 и части 5 статьи 290 УК РФ (получение взяток в крупном и особо крупном размерах).

По версии следствия, чиновник получал взятки от предпринимателей за предоставление им преимуществ на аукционах и последующего заключения договоров на поставки дизтоплива. Общую сумму откатов оценили в 4,7 миллиона рублей.

«На тот момент, при наступившем отопительном сезоне и малыми остатками нефти в котельных, ни одна компания не бралась за завоз нефти в наш район, но даже в этих условиях администрация района действовала строго в рамках закона, не совершая нарушений при проведении электронного аукциона и самой закупки», — писал Чонский в телеграм-канале.

Чонскому 58 лет. Он возглавляет район с 2010 года. Летом 2022 года его лишили полномочий по утрате доверия через суд. В том же году он вновь возглавил район, выиграв выборы. Катаганский район находится на севере Иркутской области, имеет статус территории Крайнего Севера.

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Путин ввел новую выплату уходящим на СВО
Третий этап учений по применению ядерного оружия стартовал в России
Запад утратил веру в будущие военные успехи Киева
Минобороны сообщило о взятии села Ленинское под Торецком
смотреть все
Оборона #Армия #Иркутск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Пугачева пришла в мини-шортах на фестиваль Вайкуле
Колонна ЧВК «Вагнер» попала в засаду в Мали, десятки убитых
Группировка ВСУ угодила в российский «котел»
Пилоты российского самолета заметили в небе НЛО
Обсуждение (2)
О самом главном
Пять правил завоевать уважение в новом коллективе
Какие эмодзи нельзя использовать при знакомстве
Мужской или женский: слова, в которых постоянно путают род
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Пять правил быстрого карьерного роста
Все статьи
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Самое обсуждаемое
59
Индия допустила создание общего с Россией производства авто
44
Группировка ВСУ угодила в российский «котел»
44
Участник СВО стал главой спорта в Республике Алтай
34
Forbes рассказал о худшем сценарии для Вооруженных сил Украины
33
Песков назвал катастрофическим уровень рождаемости в России