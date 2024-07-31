Подследственный мэр района Приангарья отправится на СВО

Мэр Катангского района Иркутской области Сергей Чонский, находившийся в СИЗО по обвинению в получении взятки, освобожден из-под стражи и отправится на специальную военную операцию.

«Его освободили из-под стражи, приостановили дело. В ближайшее время поедет на СВО», — цитирует ТАСС источник в правоохранительных органах.

Чонский был задержан в ноябре 2023 года. В отношении него было возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 и части 5 статьи 290 УК РФ (получение взяток в крупном и особо крупном размерах).

По версии следствия, чиновник получал взятки от предпринимателей за предоставление им преимуществ на аукционах и последующего заключения договоров на поставки дизтоплива. Общую сумму откатов оценили в 4,7 миллиона рублей.

«На тот момент, при наступившем отопительном сезоне и малыми остатками нефти в котельных, ни одна компания не бралась за завоз нефти в наш район, но даже в этих условиях администрация района действовала строго в рамках закона, не совершая нарушений при проведении электронного аукциона и самой закупки», — писал Чонский в телеграм-канале.

Чонскому 58 лет. Он возглавляет район с 2010 года. Летом 2022 года его лишили полномочий по утрате доверия через суд. В том же году он вновь возглавил район, выиграв выборы. Катаганский район находится на севере Иркутской области, имеет статус территории Крайнего Севера.