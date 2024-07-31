Сергей Лазарев выведет российский шоу-бизнес на новый уровень

Певец Сергей Лазарев нанял азиатского хореографа для постановки нового шоу, чтобы вывести шоу-бизнес на новый уровень.

«Впервые для российского шоу-бизнеса! Не секрет, что для подготовки своих шоу я много экспериментирую и использую лучшие имена со всего мира. Помимо российских хореографов, я также привлекаю к постановкам международных танцовщиков и мастеров. Так вот, в этот раз мой выбор пал на талантливого хореографа из Южной Кореи — Джаймо», — написал Лазарев в телеграм-канале.

Певец отметил, что именно азиатские хореографы самые прогрессивные и ценятся на во всем мире. Он решил, что станет первым артистом из России, кто будет работать с южно-корейским мастером.

Джаймо признался, что очень нервничал перед тем, как приступил к работе с российским артистом. Он усердно готовился к работе и изучал видео, как танцует коллектив Лазарева. Хореограф считает, что его постановка понравится и Лазареву, и зрителям.