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Сергей Лазарев выведет российский шоу-бизнес на новый уровень

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал Сергея Лазарева

Певец Сергей Лазарев нанял азиатского хореографа для постановки нового шоу, чтобы вывести шоу-бизнес на новый уровень.

«Впервые для российского шоу-бизнеса! Не секрет, что для подготовки своих шоу я много экспериментирую и использую лучшие имена со всего мира. Помимо российских хореографов, я также привлекаю к постановкам международных танцовщиков и мастеров. Так вот, в этот раз мой выбор пал на талантливого хореографа из Южной Кореи — Джаймо», — написал Лазарев в телеграм-канале.

Певец отметил, что именно азиатские хореографы самые прогрессивные и ценятся на во всем мире. Он решил, что станет первым артистом из России, кто будет работать с южно-корейским мастером.

Джаймо признался, что очень нервничал перед тем, как приступил к работе с российским артистом. Он усердно готовился к работе и изучал видео, как танцует коллектив Лазарева. Хореограф считает, что его постановка понравится и Лазареву, и зрителям.

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