Зачем Россия создает свой эталон килограмма

Россия создает собственный эталон килограмма, где масса будет определена через постоянную Планка. Зачем российским ученым потребовался суверенный стандарт самой популярной единицы массы?
Аппаратура для получения эталона килограмма уже испытывается, рассказал в интервью РИА Новости глава Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Антон Шалаев. Макет будущего эталона уже способен реализовать новое определение с погрешностью до 10 микрограммов.
Почему эталон решили пересмотреть
Участники 26-й Генеральной конференции по мерам и весам в 2018 году приняли историческое решение о переопределении четырех из семи основных единиц Международной системы единиц — килограмма, ампера, кельвина и моля.
Килограмм этим решением «отвязали» от материального носителя-эталона из сплава платины и иридия, который хранится в штаб-квартире Международного бюро мер и весов в пригороде Парижа.
Дело в том, что материальный эталон слишком несовершенен — несмотря на то, что идеальная «гирька» находится под вакуумным колпаком, за последние сто лет ее масса изменилась на 50 микрограммов из-за диффузии и испарения вещества.
Теперь эталон килограмма определяется через сверхточное значение фундаментальной постоянной Планка — коэффициентом, связывающим величину энергии кванта электромагнитного излучения с его частотой.
Как измерить килограмм
Фундаментальная константа идеально подходит для создания эталона — она неизменна, общедоступна и не требует специальных условий хранения. Более того, идентичные высокоточные значения мер могут храниться сразу в нескольких странах.
Однако проблема в том, что измерения эталона производятся с помощью сложного прибора под названием «весы Киббла», где вес тела уравновешивается электромагнитной силой, которая рассчитывается на основе постоянной Планка.В новой версии системы единиц килограмм должен оказаться таким, чтобы постоянная Планка составила ровно 6,62607015 · 1034 Дж · с.
На сегодня весы Киббла уже созданы в США, Швейцарии, Великобритании, Канаде, Китае и Германии. Россия решила не покупать этот сложный прибор за рубежом, а изготовить сама. Фактически, российский эталон килограмма появится после изготовления весов.
Что такое весы Киббла
Изначально весы Киббла были спроектированы как раз для точного измерения постоянной Планка. Таким образом, если в качестве груза разместить на этих весах эталон массы, то на выходе должна получиться эта фундаментальная константа.
Весами этот прибор зовется потому, что в них гравитационная
сила уравновешивается электромагнитной. Установка весом в несколько тонн определяет,
какой ток нужен для того, чтобы создать электромагнитное поле, способное
уравновесить чашу с тестируемым грузом.
Так, весы Киббла, установленные в Национальном институте стандартов и технологий США, могут создавать магнитное поле B = 0,55 тесла, что примерно в 10 тысяч раз больше магнитного поля Земли.
После создание национальных весов Киббла Россия обретет метрологическую «независимость» — ученые смогут сами получать эталонное значение килограмма внутри страны. Однако пока российский макет не достиг нужной точности, его доработка займет еще несколько лет.