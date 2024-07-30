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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Россия ударила по позициям ВСУ «супербомбами». ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Российские военные нанесли удар бомбами ФАБ-3000 по скоплению военнослужащих и техники Вооруженных сил Украины в Харьковской области.

Планирующие бомбы по целям в городе Липцы Харьковской области сбросили фронтовые бомбардировщики Су-34. Видео поражения здания, в котором ВСУ собирали силы для дальнейшей ротации, опубликовал телеграм-канал «РаZвед_ДоZор».

ФАБ-3000 — самый мощный боеприпас, который использует российская армия в ходе СВО. Применение тяжелых фугасных авиабомб стало возможным благодаря модулю планирования и коррекции.

Массовое производство обновленных «супербомб» было развернуто в марте 2024 года. В ФАБ-3000 содержится порядка 1200 килограммов взрывчатого вещества. Радиус гарантированного уничтожения у такого оружия достигает 200 метров.

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Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Конфликты #Оружие
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