Россия ударила по позициям ВСУ «супербомбами». ВИДЕО

Российские военные нанесли удар бомбами ФАБ-3000 по скоплению военнослужащих и техники Вооруженных сил Украины в Харьковской области.

Планирующие бомбы по целям в городе Липцы Харьковской области сбросили фронтовые бомбардировщики Су-34. Видео поражения здания, в котором ВСУ собирали силы для дальнейшей ротации, опубликовал телеграм-канал «РаZвед_ДоZор».

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ФАБ-3000 — самый мощный боеприпас, который использует российская армия в ходе СВО. Применение тяжелых фугасных авиабомб стало возможным благодаря модулю планирования и коррекции.

Массовое производство обновленных «супербомб» было развернуто в марте 2024 года. В ФАБ-3000 содержится порядка 1200 килограммов взрывчатого вещества. Радиус гарантированного уничтожения у такого оружия достигает 200 метров.