Украинский генштаб назвал самое «горячее» направление на фронте

Генштаб ВСУ признал наиболее напряженной ситуацию на Покровском направлении

Наиболее напряженная ситуация для украинской армии за последнее время сложилась на Покровском направлении, говорится в сообщении генерального штаба Вооруженных сил Украины.

«За сутки зафиксировано 128 боевых столкновений. Самая горячая ситуация была на Покровском направлении», — говорится в сводке, опубликованном в телеграм-канале ведомства.

Как заявили в генштабе, российские войска при поддержке авиации пытались вытеснить украинские подразделения с занимаемых рубежей. Наибольшая концентрация российских атак была вблизи Желанного и Новоалександровки.

О сложностях на Покровском направлении для украинских войск ранее заявлял президент Украины Владимир Зеленский.