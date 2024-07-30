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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Украинский генштаб назвал самое «горячее» направление на фронте

Источник:
Sibnet.ru
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Генштаб ВСУ признал наиболее напряженной ситуацию на Покровском направлении

Наиболее напряженная ситуация для украинской армии за последнее время сложилась на Покровском направлении, говорится в сообщении генерального штаба Вооруженных сил Украины.

«За сутки зафиксировано 128 боевых столкновений. Самая горячая ситуация была на Покровском направлении», — говорится в сводке, опубликованном в телеграм-канале ведомства.

Как заявили в генштабе, российские войска при поддержке авиации пытались вытеснить украинские подразделения с занимаемых рубежей. Наибольшая концентрация российских атак была вблизи Желанного и Новоалександровки.

О сложностях на Покровском направлении для украинских войск ранее заявлял президент Украины Владимир Зеленский.

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nicollaich

Особенно с Западом.Чтобы впустить европейских козликов в украинский огород с капустой.

GammiPluh

Да обязательно поговорите и еще разок обсудите)))

Очаков

"заявил президент Владимир Зеленский"Он уже никакой не президент, а пустое место.

Nik3316

обсуждения с подходящими странами...и покажет Москве, что шансов нет...ахахахахаха ох Зеля зеля... "Ну...