Российские военные на фронте показали удивительную способность быстро находить способы противодействия «чудо-оружию» украинцев, пишет немецкая газета Suddeutsche Zeitung, отмечая, что так получилось с ракетами HIMARS и ATACMS.

«Военные действия на Украине — это постоянная адаптация и инновации. <…> Только те, кто понимает, что адаптация является решающим элементом, могут улучшить свою способность сражаться и побеждать на поле боя», — приводит SZ мнение военного теоретика, генерала австралийской армии Мика Райана.

По его словам, российская армия добилась больших успехов в этой области. В начале боевых действий в феврале 2022 года тактика российской армии подвергалась критике. Но теперь российские вооруженные силы значительно улучшили свою адаптивность и эффективность, сказал генерал.

Российским войскам удалось снизить эффективность систем HIMARS, которые поначалу наносили им серьезный ущерб. Ракеты системы для наведения используют GPS, но Россия очень эффективно глушит связь со спутниками по всему фронту.

Это огромная проблема для Украины: многие боеприпасы используют GPS. С помощью глушилок эффективность управляемых снарядов Excalibur упала с 70% до мизерных 6%. Кроме того, они нарушают связь с беспилотниками, и тысячи «птичек» просто падают на землю, не долетев до цели, констатирует газета.

Не так давно Киев получил американские ракеты ATACMS с дальностью полета 300 километров. Но Россия нашла и на их управу. «Российским вооруженным силам удается сбивать все больше ракет», — отметила SZ.