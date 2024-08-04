НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Suddeutsche Zeitung удивилось смекалке российских солдат

Источник:
Suddeutsche Zeitung
559 1

Российские военные на фронте показали удивительную способность быстро находить способы противодействия «чудо-оружию» украинцев, пишет немецкая газета Suddeutsche Zeitung, отмечая, что так получилось с ракетами HIMARS и ATACMS.

«Военные действия на Украине — это постоянная адаптация и инновации. <…> Только те, кто понимает, что адаптация является решающим элементом, могут улучшить свою способность сражаться и побеждать на поле боя», — приводит SZ мнение военного теоретика, генерала австралийской армии Мика Райана.

По его словам, российская армия добилась больших успехов в этой области. В начале боевых действий в феврале 2022 года тактика российской армии  подвергалась критике. Но теперь российские вооруженные силы значительно улучшили свою адаптивность и эффективность, сказал генерал.

Российским войскам удалось снизить эффективность систем HIMARS, которые поначалу наносили им серьезный ущерб. Ракеты системы для наведения используют GPS, но Россия очень эффективно глушит связь со спутниками по всему фронту.

Это огромная проблема для Украины: многие боеприпасы используют GPS. С помощью глушилок эффективность управляемых снарядов Excalibur упала с 70% до мизерных 6%. Кроме того, они нарушают связь с беспилотниками, и тысячи «птичек» просто падают на землю, не долетев до цели, констатирует газета.

Не так давно Киев получил американские ракеты ATACMS с дальностью полета 300 километров. Но Россия нашла и на их управу. «Российским вооруженным силам удается сбивать все больше ракет», — отметила SZ.

Проверка адреса на оптику
Тема: Военная операция на Украине
Немецкий эксперт перечислил критические проблемы ВСУ
Кадыров пообещал победу в СВО уже в 2024 году
Эксперт указал на беспомощность Украины перед стратегами Ту‑160
Российская армия готовит котел под Угледаром
смотреть все
Оборона #Армия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Обнаружен неожиданный эффект вакцинации против COVID-19
Ученый выделил самую опасную рыбу в Оби
Названы самые мощные в мире Android-смартфоны
Игроки смогут опробовать S.T.A.L.K.E.R. 2 до релиза
Обсуждение (1)
Картина дня
Кадыров пообещал победу в СВО уже в 2024 году
Немецкий эксперт перечислил критические проблемы ВСУ
Suddeutsche Zeitung удивилось смекалке российских солдат
Британка рассказала о сексе с мужчинами постарше и помоложе
О самом главном
Пять правил завоевать уважение в новом коллективе
Какие эмодзи нельзя использовать при знакомстве
Мужской или женский: слова, в которых постоянно путают род
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Пять правил быстрого карьерного роста
Все статьи
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Самое обсуждаемое
55
Российского сенатора задержали из‑за заказного убийства
44
Участник СВО стал главой спорта в Республике Алтай
33
Кремль раскрыл удивительные детали обмена заключенными
30
Российские войска поразили три пусковые установки ЗРК Patriot
26
Минобороны сообщило о взятии села Ленинское под Торецком