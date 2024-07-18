Мигрантам в Томской области запретили работать в такси и общепите

Губернатор Томской области Владимир Мазур подписал постановление, которым ограничил в регионе деятельность трудовых мигрантов.

Решение стало «коллегиальным», уточнил Мазур в своем телеграм-канале. Он добавил, что его предварительно обсудили на антитеррористической комиссии при непосредственном участии представителей национальных диаспор.

С 1 ноября в регионе иностранцы с трудовыми патентами не смогут работать в сферах производства продуктов питания и готовых блюд, розничной торговли; перевозки пассажиров в такси, городском и пригородном транспорте; гостиничного и ресторанного бизнеса, по подбору персонала, обеспечения безопасности; образования; физкультуры и спорта.

Мазур попросил предприятия «заблаговременно привести свои штаты в соответствии с новыми правилами». Он также подчеркнул, что регион будет развивать кадровый потенциал экономики и социальной сферы региона за счет отечественных специалистов.